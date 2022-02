Golpes de Vingança é substituto perfeito de Demolidor na Netflix

Se você sente saudade de Demolidor, a série da Marvel que fez grande sucesso na Netflix e foi cancelada após o fim do acordo entre as partes, vai adorar conhecer esse novo filme do streaming: Golpes de Vingança.

O thriller de ação foi lançado em 2022 e é uma sequência da série Wu Assassins, da mesma plataforma, enquanto não chega a segunda temporada do sucesso Original Netflix.

Continua depois da publicidade

As semelhanças entre as produções tornam a nova franquia chamativa para quem ainda está na busca por uma sucessora para Demolidor e, se você se identifica com isso, vai adorar conhecer o novo filme da plataforma de streaming!

Conheça mais sobre as produções

Wu Assassins carrega um universo que mistura fantasia, ação e artes marciais. A série acompanha Kai Jin (Iko Uwais) descobrindo que ele é a atual encarnação de um antigo guerreiro sobrenatural, conhecido como o Wu Assassin. Enquanto na série da Netflix o vemos assumir o manto de assassino, o filme Golpes de Vingança, como o nome sugere, mostra Kai e seus amigos se unindo para uma vingança após acontecimentos terríveis da temporada inicial. Sem spoilers!

Por sua vez, Demolidor chegou em 2015 ao catálogo da Netflix para contar a história de Matt Murdock (Charlie Cox), um advogado cego que a noite é um vigilante mascarado. A produção teve três temporadas e ganhou alguns spin-offs, como O Justiceiro, focada em seu vilão, e Os Defensores, equipe formada por Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punhos de Ferro, todos que também tiveram suas próprias séries.

Apesar das séries da Marvel terem feito grande sucesso na Netflix, foram canceladas com o lançamento do Disney+. O motivo nunca foi exatamente explicado, embora pareça que a Marvel queria de volta os direitos para usar os personagens caso precise deles no futuro. No entanto, contra as expectativas dos fãs, ainda não há nada em desenvolvimento com esses nomes, apesar da recente participação de Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

O que há de parecido nas duas franquias?

Se você gosta de séries de fantasia e artes marciais, vai adorar conferir o combo formado por Wu Assassin e Golpes de Vingança na Netflix.

As semelhanças entre as duas franquias são várias: além do envolvimento com artes marciais, as duas séries entregam cenas de ação incríveis que prometem deixar o espectador sem ar até o último segundo.

As séries também acompanham grandes conhecimentos históricos e metafísicos, como seres em busca da imortalidade e poder supremo, que marcam presenças em ambas séries que, ainda, trabalham em cima de mitologias que remontam a milênios de história.

Wu Assassin e Golpes de Vingança estão disponíveis na Netflix.