Harrison Ford ajuda membro de Indiana Jones 5 após ataque cardíaco

O The Sun revela um momento tenso que aconteceu no set de Indiana Jones 5. Um membro da equipe teve um ataque cardíaco e por sorte, Harrison Ford logo percebeu a situação.

O jornal afirma que o caso foi contado por outro membro da produção. Tudo aconteceu no estúdio de Pinewood, na Inglaterra.

De repente, um membro caiu no chão. Harrison Ford foi rápido em perceber o que estava acontecendo e gritou para que todos chamassem um médico.

“Ele (Harrison Ford) estava do lado e gritou por um médico: ‘Tragam um médico, rápido!'”, contou a fonte.

A situação causou pânico nos bastidores, mas o médico conseguiu controlar o caso e salvou o membro de Indiana Jones 5, que teve um ataque cardíaco. A pessoa, que não teve a identidade revelada, se recupera em um hospital.

Indiana Jones 5 possui histórico perturbador

Antes, em 2021, um membro morreu no set de Indiana Jones 5. O profissional faleceu de causas naturais quando filmagens estavam prestes a começar no Marrocos.

Nic Cupac faleceu, aos 54 anos, de causas naturais em Marrocos.

Conforme o The Sun, cenas de ação estavam prestes a serem gravadas no local. Cupac era responsável por montar os sets e era um veterano da indústria cinematográfica, com diversos créditos no currículo.

Ele previamente trabalhou em filmes como Cruella, Jurassic Park, X-Men, O Código Da Vinci, Guardiões da Galáxia, Star Wars: Os Últimos Jedi, dentre outros.

Após diferentes atrasos, Indiana Jones 5 chega em 30 de junho de 2023. A situação com o membro da equipe não teria atrasado o cronograma atual.