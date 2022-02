Harry Potter descartou um dos personagens mais poderosos da saga

Os filmes de Harry Potter cortaram um dos personagens mais poderosos dos livros, que aparece diversas vezes nas obras originais. Trata-se de Pirraça, Poltergeist que vive em Hogwarts.

Segundo a própria J.K. Rowling (via CBR), o Pirraça “veio junto do prédio” e não é um fantasma como Nick Quase Sem Cabeça, ou a Murta que Geme. Ele é um espírito que vive no local.

Continua depois da publicidade

Pirraça é praticamente invulnerável, imune a feitiços e armadilhas. Ao longo da história de Hogwarts, jamais conseguiram prendê-lo, como é revelado no conto Pirraça, de J.K. Rowling.

Ela conta como no fim dos anos 1800, um diretor de Hogwarts tentou prender o espírito, mas sem conseguir. Pirraça escapou sem problemas e passou os três dias seguintes casualmente ameaçando os estudantes.

Isso tornou dele uma presença fixa na escola de magia e bruxaria, tanto é que vemos ele nos livros de Harry Potter, muitas vezes atrapalhando a vida de Harry, Hermione e Rony.

Pirraça quase apareceu no filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, vivido por Rik Mayall, mas as cenas foram cortadas.

Veja uma imagem do ator caracterizado com o personagem no filme, abaixo.

Harry Potter teve especial na HBO Max

Assim como Friends, Harry Potter ganhou uma reunião especial pelos 20 anos da franquia. O especial está disponível na HBO Max.

Esse evento conta com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes que aparecem são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

O especial traz segredos de bastidores e sobre a criação da amada história.

Comemoração de 20 anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts está disponível na HBO Max.