Harry Potter: Teorias explicam o que aconteceu com nariz de Voldemort

Lord Voldemort é o grande vilão da franquia Harry Potter, com seu desejo de dominar o Mundo Bruxo através de métodos tão cruéis que fazem todos terem medo até de pronunciar seu nome. No entanto, uma das marcantes características além de sua maldade está em sua aparência: a ausência de um nariz.

O rosto pálido, com dentes afiados, ganha uma aparência ainda mais assustadora quando o seu nariz é, na verdade, apenas duas pequenas fendas, como as de uma cobra.

Essa, no entanto, nem sempre foi sua aparência: quando era um adolescente em Hogwarts, ainda sob o nome de Tom Riddle, tinha o rosto de um humano comum. Mas como aconteceu essa mudança?

Os atores mudaram ao longo dos filmes, sendo Richard Bremmer o Voldemort no primeiro longa e Ralph Fiennes no último, mas isso não interfere no nariz do personagem, dada toda a maquiagem e CGI utilizado para criar a imagem de Voldemort nos filmes. Portanto, é mais provável que esteja relacionado a algo em seu enredo, e os fãs têm duas teorias:

Teoria das Horcruxes

A primeira teoria é de que, conforme tinha contato com magia negra e criava novas Horcruxes e sua alma diminuía em decorrência disso, sua aparência também se tornava cada vez mais humana, com o nariz afundando lentamente até, eventualmente, sumir por completo e sobrar apenas as narinas.

Os filmes sustentam essa teoria: no primeiro projeto da franquia, Harry Potter e a Pedra Filosofal, vimos o rosto de Voldemort pela primeira vez quando estava unido ao professor Quirrell, e embora a aparência não fosse das mais agradáveis, ainda tinha um nariz ali. Já em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, a última parcela da saga, apenas fendas podem ser vistas no centro de seu rosto.

Teoria da Poção

Já a segunda teoria vem de uma especulação que uma poção dada a Voldemort por Rabicho, o Peter Pettigrew, tenha deteriorado sua aparência. Isso acontece em Harry Potter e o Cálice de Fogo e a poção tinha como intuito permitir que Voldemort voltasse à forma física humana, mas o vilão exagerou na dose e a diminuição de seu nariz pode ter sido um efeito colateral.

A teoria ganha força na receita da poção, que inclui o veneno da cobra Nagini como um de seus ingredientes, daí a aparência semelhante às fendas de uma cobra na nova aparência de Voldemort.

Uma resposta concreta, no entanto, nunca foi revelada pelos filmes, livros ou nas muitas curiosidades já compartilhadas por sua autora, J.K. Rowling.

Os oito filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.