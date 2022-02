Um herói da Marvel pode ser poderoso demais para se juntar ao MCU. Trata-se do Sentinela, que é muito comparado ao Superman, personagem da DC.

Sentinela é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos da Marvel.

Ele também é conhecido como Robert Reynolds, um homem que ganhou poderes ao tomar um soro criado para ser milhares de vezes mais poderoso do que o Soro do Super Soldado, que deu ao Capitão América as suas habilidades.

Os poderes do Sentinela são quase ilimitados. Ele é imortal, com força e velocidade sobre-humanas, além de ser basicamente impermeável a danos.

No entanto, Sentinela também é um personagem extremamente instável e nem sempre está totalmente no controle das suas habilidades.

Sentinela é poderoso demais para o MCU

Com tantos poderes, pode ser difícil adaptar o Sentinela para o MCU, embora os fãs torçam para que o personagem seja introduzido ao universo compartilhado em algum momento.

Só para que se tenha uma ideia, os Vingadores tiveram que se esforçar para derrotar Thanos no MCU, mas com seus poderes dos quadrinhos, o Sentinela teria sido capaz de acabar com o Titã Louco rapidamente.

Um personagem desse tipo mudaria totalmente a lógica do MCU em termos de poder.

Existe, no entanto, a possibilidade de que o Sentinela seja adaptado para o MCU com algumas mudanças, assim como aconteceu com tantos outros personagens.

Seria mais fácil abordá-lo com um nível reduzido de poder, o que não seria um problema na adaptação, desde que a essência do Sentinela fosse mantida.

