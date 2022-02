Heróina da Marvel faz sua estreia live-action em Doutor Estranho 2; veja

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está sendo muito comentado pelo trailer lançado no Super Bowl. O filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) também ganhou um pôster, que revela a estreia em live-action de uma heroína.

A Capitã Carter, que apareceu em What If? aparentemente estará no filme. Isso se dá porque vemos no pôster um pedaço do escudo dela.

Podemos ver isso em um dos cacos de vidro que aparecem na imagem. O cartaz mostra o Doutor Estranho ao centro e atrás dele a janela do Sanctum Sanctorum está se estilhaçando.

Pode ser apenas uma referência, mas o caráter do filme certamente abre espaço para a aparição da heroína, especialmente levando em conta que o Doutor Estranho Supremo de What If? também está no filme (provavelmente).

Veja o pôster, abaixo, junto de uma imagem focada no escudo da Capitã Carter.

Pôster de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Divulgação/Marvel)

Trecho do pôster de Doutor Estranho 2 com o escudo em destaque (Reprodução/Marvel)

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

