Heróis da Marvel na Fox são confirmados em Doutor Estranho 2

O co-criador de Deadpool, Rob Liefeld, confirmou que os heróis da Marvel na Fox estão em versões do filme Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). O quadrinista garante que vazamentos do MCU são legítimos.

Antes, imagens contando com o Professor Xavier de Patrick Stewart, que esteve nos X-Men da Fox, surgiram nas redes sociais. Liefeld garante que participações como esta são testadas no filme da Marvel.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, inclusive, passou por regravações para adicionar mais personagens. Duas esperadas, ainda não comentadas, são as de Deadpool e do Wolverine de Hugh Jackman, também de filmes da Marvel na Fox.

“Aqui está o negócio, eu quero saber – você também tentou entrar em uma das sessões de teste de Doutor Estranho 2? Eles estão testando tudo. O negócio é que eles estão testando e tudo está vazando”, comentou o quadrinista.

Rumores ainda dizem que Tom Cruise aparece no filme como uma versão do Homem de Ferro. Pela experiência com os filmes de Deadpool, Liefeld comenta que “algumas coisas vistas estão acontecendo”.

“Eles precisam que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura marque vários golaços. Então é por isso que eles estão testando tudo”, destacou Liefeld sobre a pressão que a Marvel enfrenta após o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

A Marvel ainda não se pronuncia.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

