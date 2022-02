História original de Encanto muda completamente um personagem

Os diretores Jared Bush e Byron Howard contaram ao D23 que Encanto foi pensado como uma história de “como realmente conhecemos nossas famílias”. Até por isso, a ideia original para o longa do Disney+ mudava completamente um personagem.

A história original não tinha Bruno como o tio que morava escondido nas paredes de casa. Inclusive, o personagem nem teria este nome.

Ele se chamaria Oscar e ninguém faria uma regra proibindo uma comunicação com ele. Seria uma mudança e tanto na trama de Encanto.

“Foi difícil nas versões iniciais não deixar se transformar em uma história de amigos entre Mirabel e Oscar. Ele chegou a ter a idade dela em um ponto. Era o tio mais gordinho e engraçado que ela conhecia primeiro”, contou Howard para Empire.

Com o poder do personagem, os diretores encontraram um novo ângulo para ele. Oscar virou Bruno, mudando a dinâmica da família no filme que está no Disney+.

Encanto está disponível no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

Encanto pode ser visto no Disney+.