Homem-Aranha 3: Participação de Demolidor é oficialmente revelada pela Marvel

Não é mais um spoiler. Ao anunciar a versão em home video de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), a Marvel e a Sony revelaram a aparição do Demolidor no filme do MCU. A versão é a mesma da Netflix, com Charlie Cox no papel.

Até o momento não se sabe até que ponto a versão usa a história da Netflix. Com o multiverso, a Marvel começa a ter a possibilidade de variantes.

Assim, apesar do mesmo ator, o Demolidor pode ter uma trama diferente no MCU. O certo é que Homem-Aranha 3 abriu essa porta para o amado personagem.

Confira abaixo o vídeo que traz essa aparição especial no filme da Marvel e Sony.

Tobey Maguire e Andrew Garfield tem mais de 20 minutos na versão de Homem-Aranha 3

O filme deve chegar no streaming ainda em 2022. No Brasil, o primeiro serviço a receber Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) é o HBO Max.

Para atrair os espectadores, a versão em home video promete muito material inédito. Nesse caso, há mais de 20 minutos novos com Tobey Maguire e Andrew Garfield, que foram as grandes surpresas do longa da Marvel e Sony.

O material extra tem, no total, 80 minutos. Além de cenas extras, há também vídeos de bastidores e erros de gravação.

A versão em home video está marcada para chegar em 12 de abril (de forma digital, a estreia é em 22 de março). Ainda não há informações se o lançamento no Brasil acontece na mesma data.

De forma mais limitada, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) segue em cartaz nos cinemas. Os filmes da Marvel estão no Disney+ – que não contam com os longas estrelados por Tom Holland.

