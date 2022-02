Homem-Aranha: Os atores que são perfeitos para virarem Miles Morales no MCU

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência ao trazer de volta os astros Tobey Maguire e Andrew Garfield, além de outros personagens icônicos das franquias originais do herói. Agora, o que o público quer saber é quando Miles Morales entrará no MCU, e qual será o intérprete do personagem.

Vale lembrar que Miles Morales já ganhou seu filme solo: Homem-Aranha no Aranhaverso. No longa animado, o herói contracena com diversas outras versões do Aranha. O filme conquistou público e crítica, e não demorou a ganhar o sinal verde para uma continuação.

Extremamente elogiada por sua narrativa e estética, Aranhaverso levou para casa a estatueta de Melhor Filme Animado no Oscar de 2019.

Também é importante citar que Miles Morales ainda não tem data para ser introduzido no MCU, mas dado o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, é uma aposta sólida afirmar que a Marvel já está preparando a chegada do herói. Listamos abaixo 7 ótimas opções de intérpretes para Miles no MCU; veja.

Rhenzy Feliz

Rhenzy Feliz já é acostumado a interpretar personagens da Marvel, já que viveu o inteligente Alex Wilder na série The Runaways, que não faz parte do MCU. No papel, o ator provou sua capacidade de interpretar os mais diversos extremos emocionais. O ator também traria representatividade para Miles Morales, já que o Homem-Aranha das HQs também tem ascendência latina. Recentemente, Rhenzy dublou Camilo Madrigal no filme Encanto.

Miles Brown

Divertido e competente, Miles Brown pode ser uma ótima escolha de Miles Morales – não apenas por compartilhar o nome do herói. Você provavelmente conhece o jovem ator por sua performance como Jack na sitcom black-ish. Na série, o ator mostra seu talento na comédia e se destaca também em momentos de emoção. Como um potencial filme de Miles Morales pode precisar de uma boa dose de comédia, Miles Brown seria perfeito para o papel.

RJ Cyler

RJ Cyler conquistou fãs no mundo inteiro com sua sólida performance em Power Rangers, e desde então, se estabelece como um dos astros mais promissores de Hollywood. O ator está em séries como I’m Dying Up Here e Scream, além do filme Vingança & Castigo, no qual contracenou com astros como Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King e Lakeith Stanfield. Ou seja: não terá problemas para dividir cenas com os astros do MCU. Além disso, o próprio RJ já afirmou em entrevista que adoraria interpretar Miles Morales nos cinemas.

Caleb McLaughlin

Talvez o nome mais conhecido da lista, Caleb McLaughlin ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar Lucas em Stranger Things, um dos maiores sucessos da Netflix. O ator já provou ter carisma necessário para interpretar Miles Morales, em filmes que podem se tornar os mais famosos de sua carreira. O único problema é o contrato do astro com a Netflix, já que ainda não se sabe quantas temporadas Stranger Things terá até o desfecho.

Alex R. Hibbert

Alex R. Hibbert é um ator extremamente promissor. Com apenas 17 anos, ele já colaborou com verdadeiras lendas do mundo do entretenimento. Sua performance mais conhecida é como a versão mais jovem de Chiron no longa Moonlight – Sob a Luz da Lua, vencedor do Oscar de Melhor filme sob o comando de Barry Jenkins. O ator conta também com um papel importante na série The Chi. Hibbert fez uma pequena participação em Pantera Negra, mas o detalhe não deve influenciar sua inclusão no MCU.

Skylan Brooks

Atualmente com 22 anos, Skylan Brooks parece ser bem mais jovem. O ator é famoso por sua performance na série The Get Down, exibida pela Netflix. Mais recentemente, Skylan contou também com papéis em produções como Empire e The Darkest Minds. Entre o elenco jovem de The Get Down, o ator foi um dos integrantes mais elogiados. Sua escalação como Miles Morales pode começar com o pé direito uma nova fase de sua carreira.

Shameik Moore

A escolha mais óbvia da Marvel para o papel de Miles Morales é Shameik Moore, o dublador do personagem em Homem-Aranha no Aranhaverso. A performance vocal do ator foi muito além da voz de Miles, dando o tom da personalidade e atitude do herói. Além do Aranhaverso, Shameik Moore também atuou em The Get Down, contracenando com Skylan Brooks. Vale a pena conferir a série apenas para se maravilhar com a atuação do astro como o criativo Shaolin Fantastic.

