Influenciador parecido com O Golpista do Tinder reage às comparações

O Golpista do Tinder trouxe o caso de Simon Leviev, que enganava pretendentes pelo aplicativo. O documentário da Netflix, porém, trouxe uma fama inusitada.

No TikTok, o influenciador Johan adotou as comparações feitas sobre a semelhança dele com Leviev. Em uma publicação, o usuário da rede social mostrou como é parecido com o Golpista do Tinder.

Com a conta de Jolidjo, o influenciador até mostrou mensagens que está recebendo. Algumas pessoas estão o confundindo com o golpista apresentado na Netflix.

O influenciador até reagiu com as comparações com O Golpista do Tinder.

“Simon Leviev, sai daí por favor, não consigo entrar no Tinder ou então me perguntam onde está meu jatinho”, brincou o influenciador.

Confira abaixo o vídeo com a comparação.

Simon Leliev bouge de là s’il te plaît, j’arrive plus à matcher sur Tinder ou sinon on me demande où est mon jet privé 🥲 #TheTinderSwindler @NetflixFR pic.twitter.com/CBZS1rorGY — Johan Ftc (@Johanftc) February 21, 2022

Entenda o caso de O Golpista do Tinder

O Golpista do Tinder – também encontrado com o título original The Tinder Swindler – é uma produção da cineasta Felicity Morris.

Com pouco menos de duas horas de duração, O Golpista do Tinder introduz os espectadores à história do vigarista israelense Shimon Hayut, que supostamente aplicou golpes em múltiplas mulheres utilizando o aplicativo.

Posando como Simon Leviev, o filho do bilionário Lev Leviev, Shimon usava seu charme para conquistar as vítimas – e roubar centenas de milhares de dólares.

De acordo com a revista Variety, o golpista do Tinder costumava focar em mulheres de países como Noruega, Finlândia e Dinamarca, convencendo as vítimas a enviar valores expressivos em dinheiro sob promessas falsas.

Shimon chegou a convencer uma de suas vítimas a pedir empréstimos bancários e repassar o dinheiro para ele, afirmando que precisava pagar as contas e se proteger dos “inimigos”.

Em dezembro de 2019, Hayut foi preso em Israel e condenado a 15 meses de prisão. No entanto, ele foi libertado após cumprir apenas 5 meses de sua sentença.

O Golpista do Tinder, na Netflix, conta com entrevistas com vítimas do trapaceiro e envolvidos na investigação.

Uma das mulheres entrevistadas e a norueguesa Cecile Fjellhøy, que junto com outra mulher enganada por Shimon, decidiu investigar a história e levar o golpista à Justiça.

“Quando o conto de fadas chega ao fim, um thriller de vingança se inicia. Cecile descobre outras vítimas, e nesse momento, o Golpista do Tinder encontra uma inimiga à altura”, afirma a sinopse oficial da produção.

O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.