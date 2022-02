Intenso filme de ação baseado em fatos reais ressurge na Netflix

A Netflix segue com a tendência de popularizar títulos que não ganharam tanta atenção no lançamento original. No Brasil, o filme de ação 13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi faz sucesso.

O longa está no Top 10 de filmes da plataforma. O que pode atrair o público nesse caso é o elenco, que tem um rosto bem conhecido, e também o fato do intenso filme de ação ser baseado em fatos reais.

Continua depois da publicidade

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi é liderado por John Krasinski. O ator é simplesmente conhecido por The Office, além de ser o criador e uma das estrelas de Um Lugar Silencioso.

O gênero de ação não é estranho também para o astro. No Amazon Prime Video, o ator está na elogiada série Jack Ryan.

O que chama atenção é que o filme de 2016 também não é nenhum sucesso de crítica. No Rotten Tomatoes, o longa de ação tem apenas 51% de aprovação na média dos especialistas.

Filme de ação baseado em fatos reais faz sucesso na Netflix

O filme segue um grupo de seis soldados que trabalham para CIA na base de Benghazi, na Índia. Em 2012, um embaixador norte-americano levado ao local chama atenção de terroristas.

Os soldados precisam defender o posto diplomático de possíveis ataques. A chegada do embaixador acontece justamente em um aniversário dos atentados de 11 de Setembro – das Terras Gêmeas.

O elenco completo conta com James Badge Dale, John Krasinski, Max Martini, Toby Stephens, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Freddie Stroma e Alexia Barlier.

Além da história e do elenco, a direção é bem conhecida. Michael Bay, de Transformers, comanda a história. Ou seja, os espectadores podem esperar uma ação explosiva na Netflix.

Na vida real, o ataque terrorista aconteceu com as mesmas circunstâncias. O caso, na época, ganhou destaque também pela falta de planejamento para segurança, permitindo que terroristas da al-Qaeda atacassem com facilidade o local.

Como mencionado antes, o filme de ação 13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi está disponível na Netflix.