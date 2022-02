Joaquin Phoenix não se arrepende de ter rejeitado a Marvel

O MCU poderia ser bem diferente. Um dos nomes que a Marvel queria era o de Joaquin Phoenix, que acabou se tornando o Coringa na DC.

Como se sabe, a Marvel até abriu negociações com o astro. O MCU queria colocar o aclamado ator como o Doutor Estranho dos Vingadores.

Durante o desenvolvimento do filme do herói, Joaquin Phoenix quase foi considerado como o próprio Doutor Estranho. Mas, as partes não chegaram a um acordo.

Em 2018, Joaquin Phoenix comentou sobre o fato ao CinemaBlend. O que é dito é que o astro de Coringa rejeitou a Marvel no fim das contas, sem ter qualquer arrependimento.

“Eu acho que todos ficaram felizes em como tudo terminou. Todos ficaram satisfeitos”, declarou o astro.

No fim, o papel ficou com Benedict Cumberbatch, que é amado como o herói. Há rumores de que Joaquin Phoenix pode aparecer em Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) para brincar com esse fato de quase ter sido o herói – ele apareceria rapidamente como uma versão alternativa do mago.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

