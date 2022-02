John Wick 4: Amada personagem não volta na sequência com Keanu Reeves

Sofia, interpretada por Halle Berry (de X-Men), se tornou uma amada personagem por causa de John Wick 3: Parabellum. Mas, os fãs dos filmes com John Wick devem demorar para ver a aliada do personagem de Keanu Reeves de novo.

Ao IGN, Halle Berry comentou sobre o futuro de Sofia. A personagem não está em John Wick 4.

A estrela tem esperança de um retorno, mas não deu tantos detalhes. Como se sabe, a franquia está com um quinto longa confirmado, o que poderia trazer a personagem de Halle Berry de volta.

“Sofia não está no próximo John Wick. Poderíamos ter quem sabe algo de Sofia, como um filme. Ela pode não estar em John Wick, mas poderia estar fazendo as suas próprias coisas”, declarou a atriz conhecida por X-Men.

Ator conseguiu papel em John Wick 4 por causa de Halle Berry

Shamier Anderson creditou Halle Berry por sua escalação em John Wick 4. O novo longa-metragem começou a ser desenvolvido em 2019, após o grande sucesso de John Wick 3: Parabellum.

As gravações da nova continuação aconteceram em vários países, incluindo França, Alemanha e Japão.

John Wick 4 acabou sendo impactado pelos atrasos causados ​​pela pandemia e pelos compromissos de Keanu Reeves com Matrix Resurrections (Matrix 4).

Embora tenha aparecido em John Wick 3: Parabellum, Halle Berry aparentemente não está no elenco de John Wick 4.

Detalhes sobre o enredo estão sendo mantidos em segredo. No entanto, sabe-se que John Wick 4 contará com vários novos personagens.

Em conversa com o Hollywood Reporter, Shamier Anderson revelou que precisa agradecer Halle Berry por sua escalação em John Wick 4. O ator está animado com a oportunidade na franquia.

“Consegui o emprego e terminei de filmar recentemente. Estou na franquia John Wick com Keanu Reeves! Preciso agradecer Halle Berry por me dar a oportunidade que me levou a isso.”

John Wick 4, com Keanu Reeves, chega aos cinemas em 24 de março de 2023.