John Wick enfim revela grande segredo sobre assassino de Keanu Reeves

Enquanto os longas de John Wick não exploram o passado do protagonistas, os quadrinhos servem como um bom prelúdio. Principalmente mostrando os motivos dele se tornar o assassino que conhecemos.

A HQ do personagem começou a ser publicada em 2017 e possui 5 volumes. Ela foi escrita por Greg Park e desenhada por Giovanni Valleta. Tudo se passa antes do primeiro primeiro filme.

Continua depois da publicidade

Aqui temos John em uma missão de vingança contra um inimigo chamado de Calamidade e um grupo de assassinos chamado Three Bills. Para ajudar em seu êxito, ele é introduzido ao Hotel Continental

Há também os flashbacks de momentos de sua infância, como na primeira edição onde ele é perseguido por um quarteto de criminosos pelas ruas de Baja California no México. Ele roubou dinheiro destes criminosos.

Ao tentar matá-lo com uma bazuca, porém eles erram matando 53 pessoas, incluindo seu amigo Fidelio. Ao presenciar o massacre, ele busca se vingar do grupo. Mostrando um pouco da construção do assassino dos cinemas.

Novo filme

Detalhes sobre o enredo estão sendo mantidos em segredo. No entanto, sabe-se que John Wick 4 contará com vários novos personagens.

O terceiro filme da franquia mostrou John Wick lutando para sair de Nova York, quando um contrato de 14 milhões de dólares faz dele o alvo dos maiores assassinos do mundo.

John Wick 4, com Keanu Reeves, chega aos cinemas em 24 de março de 2023