Jurassic World 3 pode ter Baby Yoda; entenda

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) pode apresentar um novo dinossauro que certamente dará aos fãs da franquia seu próprio “efeito Baby Yoda”.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) segue os personagens principais dos cinco filmes anteriores enquanto eles navegam em um mundo igualmente habitado por dinossauros. No entanto, sua presença perturba a ordem natural do planeta e ameaça a potencial extinção ou diminuição da raça humana.

Com a humanidade não mais no topo da cadeia alimentar, as coisas se tornam mais terríveis em um curto espaço de tempo. Mas em meio ao caos, também há momentos emocionantes, como a introdução do primeiro filhote de Blue.

Nos filmes anteriores de Jurassic World, Blue é a única raptor sobrevivente do grupo original de Owen Grady (Chris Pratt).

Ela é altamente inteligente e engenhosa. Mas até este ponto, ela deveria ser a última de sua espécie. A partir de agora, não se sabe muito sobre o filhote de Blue, mas está claro que o vínculo deles é forte, pois o bebê está em êxtase por vê-la novamente.

O momento no trailer é adorável e também é uma referência para os poucos momentos fofos com dinossauros nas produções anteriores.

Uma das primeiras lembranças de dinossauros adoráveis da franquia vem do filme original, quando Dra. Sattler, Dr. Grant e os outros encontram um bebê Velociraptor recém-nascido.

Enquanto a cena se inclina mais para a natureza sinistra do que o raptor acabará se tornando, é difícil não admirar o quão adorável o recém-nascido parece.

Há também um momento em Jurassic World em que as crianças podem montar versões bebês de outros dinossauros, como Triceratops. Essas criaturas menores seriam novamente vistas em Jurassic World: Reino Ameaçado, quando um dos bebês Triceratops é capturado com sua mãe na Lockwood Mansion.

Trazer um Velociraptor bebê mostra como Blue é única. Ela não apenas sobrevive em temperaturas frias enquanto potencialmente tem sangue frio, mas também é capaz de reprodução assexuada, o que se conecta com suas raízes genéticas.

Em Jurassic Park, comenta-se que os sapos da África Ocidental podem mudar de sexo espontaneamente para permitir a reprodução.

Com Blue, esse pode ser o caso, pois uma nova vida que parece idêntica a ela foi revelada. O filhote também dá ao público um animal ao qual se apegar e o desejo de mantê-lo seguro a todo custo, como Grogu, também conhecido como “Baby Yoda”, em The Mandalorian.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) chega aos cinemas em 10 de junho de 2022.