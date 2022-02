Keanu Reeves virou morador de rua por causa de papel

Keanu Reeves é sempre destacado por ser muito generoso, sendo conhecido como um dos atores mais legais de Hollywood. O astro de Matrix e John Wick também é muito dedicado ao trabalho.

Dublês costumam elogiar bastante Keanu Reeves nas duas franquias famosas. O astro gosta de aprender as lutas e ainda gravar as cenas perigosas.

Esta atitude do astro é antiga e vai além de trabalhos que envolvam ação. Para um filme, Keanu Reeves se tornou morador de rua com o objetivo de levar a experiência ao cinema.

A situação aconteceu após o Advogado do Diabo, de 1997. O filme rendeu um enorme salário de US$ 10 milhões para o astro, antes mesmo de toda fama com Matrix.

Após o filme de sucesso, Keanu Reeves foi para um projeto em que seria um morador de rua que, de repente, ganha na loteria e fica rico.

Keanu Reeves virou morador de rua para pesquisar para papel

O caso foi revelado no livro Keanu Reeves: An Excellent Adventure, escrito por Brian J. Robb. O trecho destacou um depoimento sobre o astro de Matrix e John Wick ao passar pela experiência.

“A primeira noite foi terrível porque eu ouvia as pessoas gritando enquanto dormiam ou conversando umas com as outras para conseguir pegar o meu papelão. Tinha quatro caras no beco e eles não me reconheceram porque eu estava realmente mal vestido”, contou o astro.

Após esse primeiro contato, Keanu Reeves comentou que logo os moradores de rua fizeram amizade com ele. Eles ensinaram o ator todas dicas e truques para sobreviver na rua.

Para experiência, o ator de Matrix e John Wick pegou apenas uma escova de dentes e US$ 20.

“Eu tinha que viver, comer, me misturar e respirar com essas pessoas, para saber o que acontecia com eles. Agora eu sei a verdadeira sorte de uma noite em claro em uma cama confortável e quente”, relatou Keanu Reeves

A experiência durou quatro dias. O astro voltou ao hotel, mas logo procurou os amigos que fez na rua, oferecendo um jantar para o grupo. Eles quiseram apenas comer McDonald’s, desejo que Keanu Reeves atendeu.

O filme acabou não sendo feito, mas a experiência mudou a vida de Keanu Reeves.