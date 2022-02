Kristen Stewart não foi a única atriz de Crepúsculo interessada em Robert Pattinson

Uma história conhecida de Crepúsculo é de que Kristen Stewart e Robert Pattinson tiveram uma atração já no teste, em que tiveram um grande beijo. Mas, antes do namoro dos dois, outra atriz da saga teria ficado interessada pelo intérprete de Edward.

O namoro dos protagonistas começou apenas em 2009, com o primeiro filme da saga chegando em 2008. Nesse primeiro momento, rumores davam conta de que Robert Pattinson teve um caso com Nikki Reed, a Rosalie.

Os dois foram até vistos juntos em uma festa naquele ano ao mesmo tempo que Kristen Stewart estava com outro ex-namorado, Michael Angarano.

Nikki Reed sempre negou que teve um caso com Robert Pattinson. Mas, veículos que acompanhavam os bastidores garantem que os dois tiveram algo entre as gravações e o lançamento do primeiro Crepúsculo.

“Nikki e Rob andaram de volta para casa, com os braços entrelaçados. Ela passou a noite com ele. Deveria ter voltado para Los Angeles na segunda, mas nunca voltou”, reportou um veículo sobre esse caso de 2009.

Em entrevistas, a atriz de Crepúsculo sempre negou qualquer romance, apesar de todos os rumores. “Eu e Rob nunca estivemos juntos”, já insistiu a famosa, que atualmente é casada com Ian Somerhalder.

Teste quente preocupou diretora de Crepúsculo

No podcast The Big Hit Show, a diretora Catherine Hardwicke confirmou que o teste entre Robert Pattinson e Kristen Stewart foi quente. O motivo trouxe uma grande preocupação para cineasta.

Os atores de Edward e Bella fizeram um teste com um beijo na cama. Porém, Robert Pattinson se empolgou e deu um “beijão” na colega, que logo depois viraria a sua namorada (hoje, os dois estão separados).

“Eles fizeram a audição bem aqui nesta cama. Fizeram a cena do beijo, e ele caiu neste piso”, contou a diretora sobre toda empolgação envolvendo o teste de Crepúsculo.

A cineasta, porém, só conseguia pensar em uma coisa: Kristen Stewart era menor de idade, com 17 anos na época. A diretora estava com medo de que o beijo fosse “ilegal”.

“Rob estava tão envolvido que caiu da cama. Eu fiquei tipo: ‘Cara, acalme-se'”, relembrou a cineasta. Catherine avisou depois o ator sobre a idade de Kristen Stewart, com uma reação do ator de, “Ok, tanto faz”.

Após o teste quente, a própria Kristen Stewart comentou com a diretora que queria Robert Pattinson como Edward.

Os filmes de Crepúsculo podem ser vistos em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.