Leatherface usou mais de 20 máscaras durante O Massacre da Serra Elétrica

Foram feitas mais de 20 máscaras para Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

Foi um processo complicado porque não apenas o ator Mark Burnham precisava de uma máscara, mas também os seus dublês para algumas cenas.

Continua depois da publicidade

O executivo Todd Tucker, especialista em efeitos especiais, explicou o processo em uma entrevista para o Bloody Disgusting.

Ele é o dono da Illusion Industries, empresa que trabalhou em O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

“Acho que fizemos mais de 20 máscaras. Nós sabíamos que não era apenas o ator de Leatherface, Mark Burnham, que precisava de uma máscara”, comentou Todd Tucker.

“Todos os outros dublês também precisavam de uma máscara. Eles tinham que ser capazes de parecer o mesmo personagem.”

Mudança em Leatherface

A escalação de Mark Burnham como Leatherface representa uma mudança para o personagem. Isto porque, originalmente, ele era interpretado por Gunnar Hansen, que acabou falecendo em 2015.

No entanto, não é bem uma novidade na franquia O Massacre da Serra Elétrica.

Ao longo dos anos, Leatherface contou com vários intérpretes diferentes, o que inclusive fez com que alguns detalhes sobre o estilo do personagem também mudassem.

No Brasil, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está agora disponível pela Netflix.