Livro de The Batman revela conexão com Superman e nome do Charada

The Batman se aproxima dos cinemas e, para aqueles que querem saber mais sobre o filme com Robert Pattinson, há um livro prelúdio canônico ambientado nesse universo.

Before the Batman se passa antes dos eventos do filme e mostra Bruce Wayne participando de corridas de carro clandestinas. Nesse meio ele conhece uma mulher chamada Dex e em um diálogo há uma conexão com o Superman.

Ao despedirem-se, Dex diz a Bruce: “Meu pai e eu precisamos ir embora. Talvez Metropolis. Ouvi dizer que a equipe de corrida da LexCorp está aceitando novos mecânicos”.

Tendo em vista que Metropolis e a companhia de Lex Luthor existem nesse universo, é possível que o mesmo possa ser dito sobre o Superman.

Não bastasse isso, o livro revela o nome do Charada e até mesmo a origem do vilão de The Batman.

O nome todo do personagem é Edward Nashton e ele foi para o ensino médio com Bruce Wayne. Ele vivia no Orfanato Wayne e chegou a ver Bruce com os pais antes deles morrerem. Isso, aparentemente, fez ele ficar com inveja de Bruce.

Paul Dano interpreta o vilão de Batman

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.