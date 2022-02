Mais caro que Marvel? Quanto Uncharted custou para ser feito

Uncharted: Fora do Mapa chegou aos cinemas e traz Tom Holland no papel de Nathan Drake. Com grandes nomes no elenco e muitos efeitos especiais, fica a questão: quanto custou a adaptação dos games de PlayStation?

Conforme o ScreenRant, o orçamento de Uncharted foi de US$ 120 milhões, valor bem abaixo de títulos similares, como Jungle Cruise, que custou US$ 200 milhões.

O longa-metragem da Sony ainda custou menos que os filmes recentes do Universo Cinematográfico Marvel, ficando mais perto de Capitã Marvel e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que custaram entre US$ 150 e 200 milhões.

O filme com Tom Holland, no entanto, foi mais caro que outras adaptações de games, como Mortal Kombat, que custou US$ 55 milhões e Sonic, com orçamento de US$ 85-90 milhões.

Dito isso, Uncharted agora precisa arrecadar nas bilheterias por volta de US$ 240 milhões para começar a lucrar.

Mais sobre Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.