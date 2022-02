Mais um filme criticado de Adam Sandler vira sucesso mundial na Netflix

Adam Sandler consegue mais um sucesso na Netflix. Dessa vez, a boa audiência vem com o filme Time do Coração.

Por mais que o ator não apareça em tela, o título tem grande trabalho de Adam Sandler. O astro e a empresa dele, a Happy Madison, ficaram responsáveis pela produção da comédia.

Após a estreia, o filme conseguiu entrar no Top 10 da Netflix de 64 países. Isso foi verificado em grandes mercados como Brasil e Estados Unidos.

Fica claro que o público adora Adam Sandler e o humor dele. Mas, o que chama de novo atenção é que a comédia foi detonada pela crítica.

No Rotten Tomatoes, os especialistas dão apenas 19% de nota para o filme. Já o público tem uma média de 49%, o que também não chega a ser ideal.

Mais sobre Time do Coração, o novo filme da Netflix

A comédia da Netflix é inspirada na vida de Sean Payton, treinador do time de futebol americano New Orleans Saints. A trama acompanha a vida do treinador dois anos depois dele ganhar o campeonato dos EUA.

Payton é suspenso e volta para cidade natal. Por lá, o treinador se reconecta com o filho de 12 anos e treina o time dele.

Kevin James fica com o papel principal em Time do Coração. O elenco da comédia ainda tem Rob Schneider como um outro auxiliar do treinador. Outro técnico desta equipe é vivido por Taylor Lautner, mais conhecido como o Jacob de Crepúsculo.

Além do ator de Crepúsculo, o grande elenco conta com Jackie Sandler, Gary Valentine, Tait Blum, Maxwell Simkins, Jacob Perez, Bryant Tardy, Manny Magnus e Liam Kyle. Christopher Farrar, Merek Mastrov, Isaiah Mustafa, Christopher Titone, Ashley D. Kelley, Lavell Crawford, Allen Covert, Anthony L. Fernandez e Jared Sandler fazem participações.

A direção de Time do Coração é de Charles Kinnane e Daniel Kinnane. Enquanto isso, o roteiro fica com Christopher Titone e Keith Blum. A produção é de Adam Sandler.

Time do Coração está disponível na Netflix.