Marvel admite grande problema com os Vingadores na Fase 5

A formação inicial dos Vingadores era bastante querida pelo público, mas restam apenas dois deles na ativa no Universo Cinematográfico Marvel (MCU): Thor e o Gavião Arqueiro (o Hulk ainda está com o braço ferido). Com a iminência da aposentadoria de Clint Barton, a Marvel pode ter um problema nas mãos.

Avante: Os Bastidores de Gavião Arqueiro, no Disney+, descreve Barton como a conexão humana dentro dos Vingadores. A família dele simboliza o motivo pelo qual os heróis lutam.

Barton ainda não se aposentou, mas pode fazer isso em breve, passando o bastão para Kate Bishop, que aparece na série do personagem. Com isso, o MCU ficaria sem essa conexão humana.

Isso porque os possíveis membros novos dos Vingadores seriam alienados, sem famílias e ou amigos “normais” como o Doutor Estranho, Homem-Aranha (depois de Sem Volta Para Casa ele é isolado), Capitã Marvel, Yelena Belova.

Shang-Chi tem a conexão com a melhor amiga dele, mas a família dele era basicamente composta por chefes criminosos, o mesmo vale para Kate Bishop, mas em escala muito menor.

Caso o Gavião Arqueiro se aposente, portanto, a Marvel precisa de um personagem mais pé no chão, que tenha uma família para cuidar.

