Marvel força atriz a remover post sobre Guardiões da Galáxia 3

Zoe Saldana, a Gamora do MCU, contou que a Marvel a forçou a apagar um post sobre Guardiões da Galáxia 3 por conter possíveis spoilers. A atriz costuma publicar fotos de bastidores da aguardada produção.

A atriz contou a situação ao publicar de novo o conteúdo. Dessa vez, porém, Zoe Saldana cobriu o que a Marvel queria esconder, que é o roteiro de Guardiões da Galáxia 3.

“Tive que apagar isso por causa da segurança da Marvel. Agora que eu cobri o que eles queriam, vamos focar no mate”, mostrou a estrela de Guardiões da Galáxia.

Algo importante sobre Gamora, que a Marvel pode querer esconder, é que a personagem já tem duas versões no MCU. Sendo assim, mais surpresas sobre ela podem surgir no novo filme.

Guardiões da Galáxia 3 terá volta de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone retorna ao MCU em Guardiões da Galáxia 3. A confirmação aconteceu quando Stallone anunciou através de um vídeo dos bastidores que ele estava no set da sequência.

Sylvester Stallone apareceu em Guardiões da Galáxia 2 em 2017. Ele reprisará seu papel como Águia Estelar.

James Gunn retorna como diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia 3.

Este deve ser o último longa do cineasta no MCU. Gunn entrou em uma parceria com a DC para o já lançado O Esquadrão Suicida, e é esperado que ele trabalhe em mais projetos com a Warner Bros.

O elenco de Guardiões da Galáxia 3 apresenta as voltas de Chris Pratt, Dave Bautista, Zoë Saldaña, Karen Gillan, Sean Gunn e Pom Klementieff.

Guardiões da Galáxia 3, da Marvel, estreia em 5 de maio de 2023.