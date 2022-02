Marvel pode transformar o Hulk em grande vilão do MCU

Por conta de um acordo entre Marvel e Universal, o Hulk não ganhou novos filmes no MCU – os direitos do herói no cinema estão com o segundo estúdio. Sendo assim, a história de Bruce Banner com os Vingadores é sempre contada em longas de outros personagens.

Um suposto vazamento publicado no 4Chan garante que a Marvel está preparando um crossover de filmes para destacar o Hulk em uma história. Nela, o herói dos Vingadores seria transformado em um grande vilão.

O arco seria uma adaptação da história em quadrinhos World War Hulk. O rumor diz que o evento seria contado em dois grandes filmes.

No primeiro, o Hulk iria para o espaço para encontrar o filho dele, Skaar. A semente teria sido plantada quando o Gigante Esmeralda ficou em Sakaar entre Vingadores: Era de Ultron e Thor: Ragnarok.

No segundo longa, Bruce Banner perderia totalmente o controle do Hulk, o colocando como um destruidor da Terra. Isso faria com que os Vingadores enfrentassem ele, precisando decidir entre matá-lo ou enviá-lo para um lado distante do universo.

Essa equipe dos Vingadores seria formada por She-Hulk (Tatiana Maslany), Capitã Marvel (Brie Larson), Capitão América (Anthony Mackie), Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), Máquina de Combate (Don Cheadle), Yelena Belova (Florence Pugh), Sersi (Gemma Chan) e Cavaleiro Negro (Kit Harington).

Essa trama poderia, inclusive, levar para uma adaptação ainda mais completa de World War Hulk, dando um destaque ainda maior ao herói dos Vingadores.

Hulk poderia virar um grande vilão para os Vingadores na Marvel

O evento pode ser preparado a partir de She-Hulk. A heroína pode se tornar a substituta de Bruce Banner para os Vingadores.

Na história original, World War Hulk começa com o herói sendo mandado ao espaço depois de perder totalmente o controle. Ele se torna o comandante de Sakaar e depois decide voltar para Terra por vingança.

O que motiva Banner é que a esposa dele é morta na explosão da nave em que eles estavam. Para deixar tudo ainda mais trágico, ela estava grávida.

O principal objetivo do Hulk se torna controlar a Terra e destruir Nova York. Com isso, o personagem trava grandes batalhas contra os Vingadores – o exército de Banner é direto de Sakaar.

Nesse caso, o fim da história termina com a introdução de Skaar, o filho do Hulk. Como Bruce Banner já esteve no espaço antes, há mais formas de adaptar esse arco, o que pode fazer com que essa história realmente seja levada em conta.

Apesar de muito interessante, os fãs devem levar em conta que isso é um rumor – ou seja, não há qualquer confirmação da Marvel.

She-Hulk, que traz o herói de Vingadores, chega em 2022 no Disney+.

