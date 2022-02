Marvel tinha grande plano para vilão esquecido do Homem de Ferro

O MCU introduziu muitos vilões ao longo dos anos, mas apenas um punhado relativamente pequeno deles realmente sobreviveu a seus encontros com os heróis da Marvel. Essa tendência começou em Homem de Ferro, mas o que muita gente não sabe é que o filme quase poupou seu principal vilão.

A conclusão do primeiro Homem de Ferro mostrou o antagonista do filme, Obadiah Stane (Jeff Bridges), sofrer um destino inglório na conclusão de seu duelo com o herói do título.

Mas considerando que o personagem quase sobreviveu ao filme em um rascunho inicial do roteiro, vale a pena considerar como sua sobrevivência poderia ter influenciado o futuro do universo.

No filme original do Homem de Ferro, Obadiah Stane foi inicialmente apresentado como parceiro de negócios de Tony Stark.

Um ex-amigo de Howard Stark, Stane acabou sendo revelado como responsável por contratar os Dez Anéis para se livrar de Tony. Após sua sobrevivência e subsequente construção da armadura do Homem de Ferro, a posição de Tony dentro de sua própria empresa foi derrubada pelas maquinações de Stane.

Tendo se cansado de seus cientistas não conseguirem recriar o Reator Arc, Stane confrontou Stark e roubou o dele – usando-o para alimentar uma enorme armadura de Monge de Ferro.

A chegada do Homem de Ferro desencadeou uma luta que terminou em um laboratório das Indústrias Stark, onde, por ordem de Tony, Pepper utilizou o grande Reator Arc para sobrecarregar a armadura de Stane, deixando-o atordoado ao cair no reator.

Mas de acordo com uma sessão de perguntas e respostas de 2017 com a IGN, Bridges revelou que Stane quase sobreviveu aos eventos do filme.

Bridges comentou: “Quando fui contratado, estava no roteiro que Obadiah viveria, que quando eles abrissem seu traje de Monge de Ferro… ele não estava nele. Então, eles decidiram matar meu personagem. Me disseram que é um universo baseado em quadrinhos, então quem sabe? Talvez meu personagem possa voltar.”

Obadiah Stane poderia ter mudado o MCU

É interessante considerar como seria o futuro do MCU com Obadiah Stane ainda vivo.

Chegando no início do enredo abrangente do MCU, a presença e o lugar de Stane como um contraponto a Tony e suas invenções poderiam ter capacitado muitos outros antagonistas de toda a franquia, especialmente se ele fugisse e mantivesse seu comércio de armas.

A armadura do Monge de Ferro de Stane poderia ter sido um contraponto natural para heróis como o Hulk ou o Homem de Ferro, prestando assistência a nomes como Thunderbolt Ross e Justin Hammer.

Sua presença em Homem de Ferro 2 também poderia ter fornecido a Hammer e Ivan Vanko mais conhecimento e experiência sobre a tecnologia Stark, dando-lhes uma vantagem sobre Homem de Ferro e Máquina de Combate e potencialmente causando mais danos.

E então há a chance de Stane ter se tornado um aliado mais evidente de forças nefastas como os Dez Anéis de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ou até mesmo a conspiração da Hidra escondida dentro da SHIELD em Capitão América: O Soldado Invernal.

Além da experiência de Monge de Ferro que ele ganhou, a disposição de Stane de usar armas muito mais perigosas – como o Sonic Taser – poderia ter fornecido aos vilões uma grande vantagem.

Nos eventos de Capitão América: Guerra Civil ou Vingadores: Era de Ultron, a experiência de Stane nas invenções de tecnologias Stark poderia tê-lo tornado um aliado valioso para Thunderbolt Ross, ou potencialmente permitido que ele trabalhasse brevemente ao lado dos heróis para lidar com a criação renegada de Stark, Ultron.

Como um contraponto brutal a Tony – que, à medida que os filmes progrediam, tornou-se mais concentrado em empreendimentos científicos e de caridade –, Stane poderia ter se tornado o tipo de personagem mais moralmente flexível ou seria totalmente um vilão que combateria os Vingadores.

Embora a redenção seja um elemento-chave do MCU, é provável que seja uma coisa boa a longo prazo que a influência de Stane no mundo tenha chegado ao fim na conclusão de Homem de Ferro, antes que ele pudesse complicar o mundo de maneiras inesperadas.

