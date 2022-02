Massacre da Serra Elétrica tem estrelas de Vikings e Outlander; veja elenco

Já disponível na Netflix, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface conquista fãs com muito sangue, violência, e um interessante comentário social. O filme funciona como uma sequência do longa de 1973, e traz de volta personagens inesquecíveis. Além disso, conta com participações de astros de séries como Outlander, Cobra Kai e outros sucessos.

“Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade-fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica”, afirma a sinopse do novo Massacre da Serra Elétrica na Netflix.

Embora o novo filme esteja fazendo muito sucesso com os assinantes da Netflix, sua recepção crítica não foi tão calorosa. No Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 38% de aprovação.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, e de onde você conhece cada integrante.

Conheça o elenco de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

O elenco do novo Massacre da Serra Elétrico é liderado por Sarah Yarkin no papel da protagonista Melody, uma empreendedora de San Francisco que decide levar a irmã Lila em uma viagem de negócios ao Texas – onde desperta a fúria de Leatherface.

A atriz é conhecida principalmente por performances em filmes de terror, como A Morte Te Dá Parabéns 2, e séries como American Horror Story, Single Parents e Motherland: Fort Salem.

Elsie Fisher interpreta Lila, a irmã caçula de Melody, uma entusiasta por fotografia.

Você, provavelmente, conhece Fisher por sua elogiada performance no filme Oitava Série, do humorista americano Bo Burnham, pela qual foi indicada ao Globo de Ouro.

Jacob Latimore é Dante, um grande amigo de Melody e Lila, que acompanha as irmãs na viagem ao Texas. Conhecido principalmente por atuações na TV, em séries como The Chi, Survivor’s Remorse e The Finder, o ator também está nos filmes Sócias em Guerra e Maze Runner.

Ruth, a namorada de Dante, é interpretada por Nell Hudson. A atriz é conhecida por sua performance como Laoghaire MacKenzie na série histórica Outlander.

Moe Dunford vive Richter, um mecânico que ajuda nas obras da equipe de Melody na cidade-fantasma de Harlow. O ator é famoso por interpretar o Príncipe Æthelwulf na série histórica Vikings.

Jessica Allain é Catherine, a líder de um grupo de investidores que se interessa pelos planos de Melody. A atriz está em filmes como A Lavanderia e Thriller.

William Hope, de The Syndicate, interpreta o Xerife Hathaway, que chega para investigar o retorno de Leatherface.

A atriz veterana Alice Krige – de projetos como Star Trek: Primeiro Contato, O Pequeno Vampiro, Silent Hill, O Aprendiz de Feiticeiro, Thor: Mundo Sombrio e O Príncipe do Natal – é a Sra. Mc, uma idosa que parece conhecer todos os segredos da cidade.

Finalmente, a atriz irlandesa Olwen Fouéré (Cursed, Animais Fantásticos) vive Sally Hardesty, a única sobrevivente do massacre de 1973. Originalmente, a personagem foi interpretada por Marilyn Burns, que faleceu em 2014.

E afinal de contas, quem interpreta o assustador Leatherface? No novo filme, o serial killer ganha vida pela performance de Mark Burnham, de Os Maus Policiais.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.