Massacre da Serra Elétrica: Veja como é o Leatherface na vida real

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface já está fazendo o maior sucesso com sua trama assustadora e violenta. O filme funciona como uma sequência para o longa de 1973, e como o título indica, traz de volta o serial killer Leatherface, um dos vilões mais icônicos da história do terror. Mas os fãs querem saber: qual é o visual do intérprete do personagem na vida real?

“Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade-fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica”, afirma a sinopse do novo Massacre da Serra Elétrica na Netflix.

Embora o novo filme esteja fazendo muito sucesso com os assinantes da Netflix, sua recepção crítica não foi tão calorosa. No Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 38% de aprovação.

Vale lembrar que Gunnar Hansen, o intérprete original do Leatherface no filme de 1973, faleceu em 2015. Por isso, o papel ganhou um novo ator no filme da Netflix.

Quem interpreta Leatherface no novo Massacre da Serra Elétrica?

Em O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, o personagem título é interpretado pelo ator americano Mark Burnham.

“Se o Gunnar estivesse vivo, ele provavelmente retornaria como o Leatherface. Por isso, a nossa intenção foi encontrar alguém tão fisicamente imponente como ele”, comentou o roteirista Fede Alvarez sobre a escolha de Burnham.

Mark Burnham, realmente, tem uma estatura imponente. O ator tem 1.93m de altura.

“Quando ele chegou para o teste de câmeras, o escolhemos imediatamente. Ele tem toda a fisicalidade que precisamos para esse papel”, afirmou Álvarez.

Burnham é conhecido por papéis em filmes como Os Maus Policiais, de 2013 e Lowlife, de 2017, além do longa Ultrassom, lançado em 2021.

Com pouco mais de 30 créditos em sua filmografia, Burnham atua profissionalmente desde os anos 90.

Em sua carreira, o ator já fez participações pequenas em clássicas séries de TV, como 3rd Rock From The Sun e Buffy: A Caça Vampiros.

No Instagram, Burnham compartilha detalhes de sua rotina e bastidores de seus projetos no cinema. Obviamente, ele é bem diferente do serial killer Leatherface (confira abaixo algumas fotos).

Além de Mark Burnham como Leatherface, o novo Massacre da Serra Elétrica tem Elsie Fisher como Lila, Olwen Fouéré como Sally Hardesty – além de Sarah Yarkin, Jacob Latimore e Moe Dunford.

John Larroquette, o narrador do filme original, também retorna como a voz da nova produção.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface já está disponível na Netflix. Veja abaixo algumas fotos de Mark Burnham na vida real.