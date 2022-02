MCU pode ter filho secreto de Thanos graças a uma heroína

O legado de Thanos pode continuar no MCU de forma diferente. Uma teoria afirma que a história de Gamora pode trazer o filho secreto do Titã Louco no universo da Marvel.

Como está estabelecido no MCU, Thanos tem pelo menos duas filhas: Gamora e Nebulosa. Mas, como um ser que viveu eras, o Titã Louco pode ter mais filhos espalhados pelo espaço.

Um poderoso filho de Thanos, que é até inimigo do pai, é Thane. O personagem é, ao mesmo tempo, um Eterno e um Inumano, o que mostra toda força dele.

Nos quadrinhos, Thane participa de um arco famoso de Thanos. O Titã Louco busca pelo filho porque acredita que o herdeiro pode, um dia, matá-lo.

No MCU, Thanos mostrou que sempre tratou as filhas de forma diferente. Assim, não seria nada impossível o vilão dos Vingadores se afastar de um filho ou nem querer reconhece-lo.

História de Gamora pode trazer filho de Thanos ao MCU

Nos quadrinhos, Thane é colocado como um curador, o que o faz bem diferente de Thanos. No MCU, se o personagem mantém essa base, faz todo sentido o Titã Louco se afastar dele.

Thanos quer os filhos como assassinos implacáveis. Até por isso Gamora sempre foi a preferida – por vencer Nebulosa nas batalhas.

Dessa forma, Thane pode estar vivendo em um outro lado do universo, longe de todo drama familiar. A aparição poderia acontecer justamente por causa de Gamora em Guardiões da Galáxia 3.

Após Vingadores: Ultimato, a heroína que está no universo da Marvel é a versão do passado que chega ao futuro. Assim, ela pode querer recuperar o que perdeu ao mesmo tempo que tenta se adaptar ao novo mundo.

Uma pessoa interessante para isso, que está afastada de tudo, é justamente o irmão perdido. Ou ainda, Thane podia aparecer na investigação dos Guardiões da Galáxia para encontrar Gamora.

Guardiões da Galáxia 3, da Marvel, estreia em 5 de maio de 2023.