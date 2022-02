Mesmo criticado, Uncharted deve abrir com grande bilheteria

Mesmo após nota baixa no site Rotten Tomatoes (39% da crítica gostou), a estreia de Uncharted: Fora do Mapa promete uma grande bilheteria.

Segundo projeções, o novo filme da Sony Pictures estrelado por Tom Holland (Homem Aranha 3) e Mark Wahlberg (Transformers) deve arrecadar $15,4 milhões de dólares na sua estreia na sexta-feira, e $ 45-50 milhões em seu primeiro primeiro final de semana de exibição. Esse números podem ser maiores, já que há um feriado nos Estados Unidos no dia 21 de fevereiro.

A nota baixa no Rotten não incomodou quem quer o filme, já ele alcançou a média de 89% da audiência que estão interessadas em ver a aventura com Tom Holland, que ainda pode ser visto nos cinemas com Homem Aranha 3.

História de Uncharted: Fora do Mapa

O filme serve como um antecessor para os jogos, seguindo o jovem explorador Nate Drake (Tom Holland). Nas explorações, Nate trabalha como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros. Uncharted: Fora do Mapa mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Sully (Mark Wahlberg).

Os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro perdido. E o grupo é chefiado por Moncada (Antonio Banderas).

O longa tem cenas de ação impressionantes, inspiradas nos game, possui um grande tom de aventura. Um ótimo passatempo nos cinemas para quem gosta do gênero. E por ser um prequel, não precisa saber nada dos games.

O longa está em exibição nos cinemas.