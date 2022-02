Meu Malvado Favorito 4 ganha data de lançamento

A Universal Pictures continua investindo na franquia Meu Malvado Favorito, e o quarto longa da saga de animação infantil acabou de ter a sua data de estreia confirmada!

Segundo o Deadline, a Universal Pictures marcou o retorno do nosso vilão preferido para o dia 23 de julho de 2024 nos cinemas dos Estados Unidos. A data brasileira para a estreia de Meu Malvado Favorito 4 ainda não foi divulgada.

Ao que se sabe, o novo filme está em desenvolvimento desde o final de 2017 e contará com direção de Chris Renaud, que volta dos dois primeiros longas da franquia. Nenhum detalhe sobre seu enredo foi divulgado até o momento.

As vozes originais contam com astros como Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Pierre Coffin e Steve Coogan, e é esperado que eles voltem para o novo filme. No Brasil, a dublagem do protagonista Gru é feita por Leandro Hassum.

O trailer oficial do filme ainda não foi divulgado. Por ora, relembre o trailer de seu antecessor, Meu Malvado Favorito 3:

Mais sobre Meu Malvado Favorito

A franquia Meu Malvado Favorito foi iniciada em 2010, com o lançamento de seu primeiro filme produzido pela Illumination, estúdio de animação da Universal. A animação infantil é uma comédia que conta a história de Gru, um vilão que acaba amolecendo após adotar três garotinhas, mas nem por isso deixa o crime de lado.

Grande parte do sucesso da franquia se deve aos Minions, camaradinhas amarelos e desajeitados que são os capangas de Gru e funcionam como alívio cômico para a obra. O sucesso dos Minions foi tanto que os personagens ganharam vários derivados próprios, incluindo um longa-metragem que pousou em 2015 nos cinemas.

Antes da estreia de Meu Malvado Favorito 4, teremos ainda o lançamento de Minions 2: A Origem de Gru nos cinemas. O lançamento da sequência do spin-off está marcado para o dia 30 de junho de 2022 no Brasil.

Enquanto isso, os filmes Meu Malvado Favorito 1, 2 e Minions estão disponíveis para serem assistidos pela Netflix.