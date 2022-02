Michael Keaton provoca fãs em foto de seu retorno como Batman

Michael Keaton está perto de voltar como Batman depois de aproximadamente 30 anos. O retorno acontece em dose dupla: em The Flash e Batgirl, este segundo exclusivo do HBO Max.

No Instagram, o astro provocou os fãs com o retorno. Michael Keaton publicou uma imagem apenas com a sombra do Batman dele.

Para deixar todos ainda mais empolgados, o astro não escreveu nada na legenda. Os fãs simplesmente piraram com a imagem de Michael Keaton.

Mesmo com o retorno confirmado, a DC e o astro escondem imagens dessa volta. Os espectadores, assim, não sabem se o Batman dele passou ou não por mudanças no traje.

Confira abaixo a publicação.

Mais sobre o filme da Batgirl no HBO Max

O filme da Batgirl será exibido exclusivamente no HBO Max, sendo uma das primeiras propriedades da DC a chegar diretamente à plataforma de streaming da Warner.

A direção é de Adil El Arbi, diretor de Black e Patser. O roteiro foi escrito por Christina Hodson, de Aves de Rapina e Bumblebee.

Detalhes da trama do filme não foram revelados, mas sabemos que Barbara Gordon será a Batgirl tendo a ajuda do Batman de Michael Keaton. Ela é a versão mais famosa da personagem nos quadrinhos.

O filme do HBO Max e DC terá Leslie Grace como estrela. Além disso, Brendan Fraser, astro de A Múmia, aparece como o vilão Vagalume.

Ainda não há data de estreia para o filme da Batgirl. Enquanto isso, o filme The Flash estreia em 4 de novembro de 2022.