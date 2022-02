Michele Morrone, de 365 DNI, anuncia estreia em Bollywood

Michele Morrone, o galã de 365 DNI (365 Days), anunciou a esperada estreia em Bollywood. Porém, a gravação será de maneira diferente, com um clipe musical.

O astro do filme da Netflix grava Mud Mud Ke ao lado de uma estrela desta indústria, que é Jacqueline Fernandez. A produção vem de Desi Music Factory, com música de Tony Kakkar e Neha Kakkar.

A direção do vídeo ficou com Mihir Gulati. O astro de 365 DNI, em que interpreta Massimo, celebrou a notícia ao Deadline, ainda mais que o famoso é amado pelo público indiano.

“Eu estou empolgado em entrar no espaço musical da Índia. É muito animador ser recebido com muito amor. Eu amo desafios e o clipe é um desafio para mim. É uma honra a colaboração. Eu acredito que as pessoas daqui estavam ansiosas pela minha estreia na Índia”, declarou o astro.

O lançamento com Michele Morrone acontece em 12 de fevereiro. O astro ainda volta na Netflix com as continuações de 365 DNI.

365 DNI 2 (365 Dias 2 ou 365 Days 2) chega em 2022 na Netflix

A trama do primeiro 365 DNI (365 Days ou 365 Dias 2) segue a jovem Laura, que está de férias na Itália. Porém, tudo sai errado e ela é sequestrada na Sicília.

Massimo, o sequestrador, é o jovem líder da máfia italiana. Ele tenta fazer Laura se apaixonar por ele em 365 dias – por isso o nome do filme da Netflix, 365 DNI (365 Days).

Na primeira continuação, Massimo e Laura voltam. Porém, tudo fica mais complicado por causa da família do mafioso e um homem misterioso que entrará na vida amorosa da protagonista.

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka voltam como Massimo e Laura para 365 DNI 2. Enquanto isso, o elenco ainda terá Magdalena Lamparska e Otar Saralidze. A novidade é Simone Susinna como Nacho, o rival do protagonista.

A direção do filme original também retorna. Barbara Bialowąs e Tomasz Mandes ficam com a função.

365 DNI (365 Days) está na Netflix. 365 DNI 2 (365 Dias 2), com o título Esse Dia, e a terceira sequência, já confirmada, têm previsão para 2022.