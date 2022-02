Moonfall: Nota do Rotten Tomatoes é revelada

Roland Emmerich, diretor de Independence Day e sua continuação, traz mais um filme de desastre aos cinemas, Moonfall: Ameaça Lunar. A nota do filme no Rotten Tomatoes já foi revelada.

Até o presente momento, o filme conta com meros 43% de aprovação dos críticos, com 68 análises computadas na plataforma agregadora de notas.

Continua depois da publicidade

Muitos críticos gostaram nem um pouco de Moonfall, como foi o caso de David Fear, do Rolling Stone, que escreveu:

“Recomendar que alguém realmente se sujeite ao filme neo-desastre de ficção científica de Roland Emmerich, no entanto, é um pouco como enfiar leite de três meses sob o nariz de uma pessoa desavisada e perguntar: Isso cheira bem?”.

Já Johnny Oleksinski, do New York Post, escreveu: “Um enorme suspiro de alívio é dado depois de duas horas, quando você finalmente pode dizer: ‘Boa noite, ‘Moonfall’”.

David Ehrlich, do IndieWire, também não tem coisas boas para dizer sobre o filme: “Desprovido de cenas de ação envolventes, personagens críveis ou mesmo o menor indício de autoconsciência, Moonfall só é sustentado pelo mistério do que realmente está acontecendo com (e dentro) da Lua”.

Nell Minow, do Movie Mom, escreveu: Filmes de explosão não precisam ser inteligentes, mas não precisam ser burros deste jeito”.

Pelo jeito, Roland Emmerich errou a mão em Moonfall: Ameaça Lunar.

Mais sobre Moonfall: Ameaça Lunar, do diretor de Independence Day

Além de Independence Day, Roland Emmerich também dirigiu Stargate, Godzilla (1998) e O Dia Depois de Amanhã.

Para Moonfall, o diretor traz atores como Halle Berry, Patrick Wilson (Invocação do Mal) e John Bradley (Game of Thrones).

No filme-catástrofe, a ameaça à humanidade vem da Lua. Uma força misteriosa tira o satélite natural de sua órbita e o coloca em rota de colisão com a Terra.

A ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de que tem a resposta para salvar o planeta, mas somente um colega do passado, o astronauta Brian Harper (Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley) acreditam nela. Correndo contra o tempo para salvar o planeta, o trio embarca em uma missão espacial e descobre que a Lua não é o que parece.

O roteiro de Moonfall fica com Spenser Cohen, Harald Kloser e o próprio Roland Emmerich.

Moonfall: Ameaça Lunar está em cartaz nos cinemas.