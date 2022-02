Morbius de Jared Leto pode ser mais poderoso que Homem-Aranha

Morbius é o novo filme do universo de Venom a chegar aos cinemas, com Jared Leto no papel principal. Aparentemente, o anti-herói pode ser ainda mais poderoso que o Homem-Aranha.

O coordenador de dublês Gary Powell falou sobre o trabalho dele no filme da Sony e disse que o personagem pode ser ainda mais forte que Peter Parker.

“As acrobacias são baseadas em Morbius e no que ele pode fazer. Então, analisamos os quadrinhos, suas forças físicas, para ter certeza de que estávamos prestando homenagem a ele corretamente”, disse Powell. “Quando você lê os quadrinhos, ele é muito forte – talvez mais forte que o Homem-Aranha”.

Powell também disse que, apesar dos elementos fantásticos de Morbius, a produção queria manter os poderes do personagem mais pé no chão.

“Queríamos torná-lo o mais crível possível”, disse ele. “Mesmo estando em um universo sobre-humano, queremos que o público acredite nisso”.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.