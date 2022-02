Morbius luta contra a própria natureza em trailer final com Jared Leto

Morbius se aproxima dos cinemas e a Sony divulgou o trailer final do filme com Jared Leto, que interpreta o vampiro titular no longa-metragem.

Conforme vemos na prévia, o protagonista tem dificuldades para controlar quem ele é, precisando beber sangue para sobreviver.

Para piorar, ele parece estar recebendo conselhos do Abutre, que foi preso em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, tudo enquanto é perseguido pela polícia.

O trailer também revela mais em detalhes a caracterização de Jared Leto como Morbius, algo que não foi muito mostrado até então, provavelmente em razão da finalização dos efeitos visuais.

Veja a prévia, abaixo.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.