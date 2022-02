Morbius: Vampiro de Jared Leto é comparado com Magneto e Wolverine

O universo da Sony com personagens da Marvel ligados ao Homem-Aranha causa uma mudança nessas figuras. Venom, por exemplo, assumiu o lado de herói, mesmo sendo originalmente um vilão.

A dúvida sobre a natureza do personagem surgiu também com Morbius, o vampiro de Jared Leto. Originalmente, ele é descrito como um vilão do Homem-Aranha, bem como Venom era.

Mas, com o filme solo, Morbius deve assumir um lado anti-herói. A ideia é confirmada pelo diretor do filme da Sony, Daniel Espinosa, que comparou o personagem de Jared Leto com Magneto e Wolverine, duas figuras que assumiram diferentes lados ao longo das décadas na Marvel.

“A maioria dos grandes heróis são anti-heróis. Muitos resistem ao aceitar que são escolhidos, como é o caso de Morbius. Os personagens mais interessantes da Marvel são aqueles que têm um pé de cada lado: Magneto, Vampira, Wolverine, da sua maneira, Venom. Esses personagens são fundamentalmente os mais fascinantes para espectadores e para leitores”, comparou o diretor.

Agora, resta saber o que os espectadores devem achar de Morbius e se a comparação realmente deve fazer sentido.

Mais sobre Morbius, filme da Marvel com Jared Leto

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius deve chegar em 31 de março de 2022 nos cinemas.