Morte no Nilo chega ao cinema com elenco de cancelados

Desde o anúncio original da produção de Morte no Nilo, em 2017, muita coisa rolou na indústria do entretenimento. Entre polêmicas e controvérsias, o filme finalmente chega aos cinemas brasileiros – com diversos atores e atrizes cancelados. Será que o longa conseguirá superar as problemáticas do elenco e conquistar o público? Só assistindo para saber.

Pelo menos três integrantes do elenco de Morte no Nilo foram “cancelados” nos últimos anos. Armie Hammer, por exemplo, foi demitido de vários projetos após a revelação de seus fetiches violentos – que incluem canibalismo, estupro e BDSM não-consensual.

Gal Gadot, por sua vez, foi cancelada por apoiar o estado israelense em meio à ocupação da Palestina. Letitia Wright, famosa por interpretar Shuri nos filmes do MCU, também causou polêmica por sua ideologia negacionista e anti-vacina.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre Morte no Nilo além do cancelamento de Armie Hammer, Gal Gadot e Letitia Wright: trama, elenco e estreia no Brasil.

De que fala a trama de Morte no Nilo

Dirigido por Kenneth Branagh, Morte no Nilo adapta para os cinemas um dos livros mais famosos da escritora Agatha Christie.

A história já havia sido adaptada em 1978, em um filme excelente com Mia Farrow, Maggie Smith, Bette Davis e Angela Lansbury.

Dessa forma, o novo filme tem um importante legado para respeitar – e uma posição ainda mais importante para assumir.

O longa também funciona como uma espécie de sequência para O Assassinato no Expresso do Oriente, também dirigido por Kenneth Branagh e lançado em 2017.

“A paz e a tranquilidade temporariamente presentes no navio S.S. Karnak são perturbadas após um passageiro ser assassinado. O renomado detetive belga Hercule Poirot recebe a importante missão de identificar qual dos outros passageiros é o responsável pelo crime – antes que o assassino ataque novamente”, afirma a sinopse oficial do longa.

Tudo sobre o elenco de cancelados de Morte no Nilo

O elenco do longa é liderado pelo diretor Kenneth Branagh como o detetive Hercule Poirot, que volta para desvendar mais um mistério.

Assim como Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo conta com um impressionante rol de estrelas como os passageiros do S.S. Karnak – incluindo os cancelados Armie Hammer, Letitia Wright e Gal Gadot.

Annette Bening (Capitã Marvel) vive Euphemia, uma famosa pintora. Tom Bateman (Assassinato no Expresso do Oriente) é Bouc, filho de Euphemia e grande amigo de Poirot.

Gal Gadot, a Mulher-Maravilha do DCEU, vive Linnet Ridgeway-Doyle. A personagem é esposa de Simon, interpretado por Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome).

O comediante britânico Russell Brand interpreta Linus Windlesham, um médico e ex-noivo de Linnet. Rose Leslie, de Game of Thrones e Downton Abbey, é Louise Bourget, a empregada de Linnet.

Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous) vive Marie Van Schuyler, a madrinha de Linnet, uma socialite tornada comunista. Dawn French, colega de longa data da atriz no programa de esquetes French and Saunders, é a Srta. Bowers, enfermeira e acompanhante de Marie.

Sophie Okonedo (Ratched) interpreta Salome Otterbourne, uma talentosa cantora de jazz. A cancelada Letitia Wright (Pantera Negra) é Rosalie, a sobrinha de Salome.

O elenco principal de Morte no Nilo é completado por Emma Mackey, a Maeve de Sex Education, como Jacqueline de Bellefort, uma antiga amiga de Linnet e ex-amante de Simon.

Estreia e trailer de Morte no Nilo

Morte no Nilo já está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme chegou ao Brasil em 10 de fevereiro de 2022.

Veja abaixo o trailer legendado de Morte no Nilo.