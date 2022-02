Morte no Nilo: Filme com Gal Gadot tem nota no Rotten Tomatoes revelada

Morte no Nilo parece causar a mesma impressão no público e nos críticos. As notas do Rotten Tomatoes do filme com Gal Gadot são parecidas até o momento.

Com 88 análises, os especialistas dão nota de 69% até o momento. Enquanto isso, a média dos espectadores de Morte no Nilo é de 73%.

Continua depois da publicidade

O filme com a atriz de Mulher-Maravilha é colocado como “um entretenimento sólido” que fica “animado” por conta do talento do elenco. Kenneth Branagh, diretor e ator, é destacado pelo carinho com o material.

Como a avaliação ainda está no início, a possibilidade é que a nota ainda mude. Mas, ao que parece, Morte no Nilo deve manter esta média.

Confira abaixo.

Mais sobre Morte no Nilo

Assim como seu predecessor Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo é adaptado para o cinema e protagonizado por Kenneth Branagh. Junto dele também estão Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, e Emma Mackey, de Sex Education, da Netflix.

Morte no Nilo mostra o detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh, também diretor do filme) aproveitando um luxuoso cruzeiro pelo Rio Nilo, no Egito, quando uma herdeira é morta a bordo.

O livro que inspira o filme já foi adaptado aos cinemas em 1978, com elenco que incluía Peter Ustinov, Mia Farrow, Bette Davis e Jane Birkin.

Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome), Jodie Comer (Killing Eve), Letitia Wright (Pantera Negra) e Tom Bateman também estão no elenco do novo filme.

A direção fica a cargo do próprio Kenneth Branagh, com roteiro de Michael Green, adaptado do clássico de Agatha Christie.

Morte no Nilo está em cartaz. O primeiro filme pode ser visto no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e acompanhar o longa.