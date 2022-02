Morte no Nilo: Onde assistir filme com Gal Gadot

Não parece, mas o cinema ainda ganha lançamentos adiados pela pandemia. Um deles é o filme Morte no Nilo.

Após o sucesso de Assassinato no Expresso do Oriente, mais uma história foi feita envolvendo o detetive Hercule Poirot. Se não fosse a pandemia, a estreia aconteceria antes.

Agora, Morte no Nilo está chegando em 10 de fevereiro de forma exclusiva nos cinemas. Depois, possivelmente, o longa deve chegar no Star+ – ainda sem uma previsão exata.

O longa traz como grande estrela Gal Gadot, conhecida como a Mulher-Maravilha. Com a estreia exclusiva nos cinemas, os espectadores devem manter os cuidados como máscara, álcool em gel e distanciamento.

Os espectadores também devem lembrar do comprovante de vacinação. Veja abaixo um trailer de Morte no Nilo.

Mais sobre Morte no Nilo

Assim como seu predecessor Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo é adaptado para o cinema e protagonizado por Kenneth Branagh. Junto dele também estão Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, e Emma Mackey, de Sex Education, da Netflix.

Morte no Nilo mostra o detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh, também diretor do filme) aproveitando um luxuoso cruzeiro pelo Rio Nilo, no Egito, quando uma herdeira é morta a bordo.

O livro que inspira o filme já foi adaptado aos cinemas em 1978, com elenco que incluía Peter Ustinov, Mia Farrow, Bette Davis e Jane Birkin.

Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome), Jodie Comer (Killing Eve), Letitia Wright (Pantera Negra) e Tom Bateman também estão no elenco do novo filme.

A direção fica a cargo do próprio Kenneth Branagh, com roteiro de Michael Green, adaptado do clássico de Agatha Christie.

Morte no Nilo tem estreia para 10 de fevereiro de 2022. O primeiro filme pode ser visto no Star+.

