Não é Homem-Aranha: Filme no Globoplay é o melhor papel de Tobey Maguire

Tobey Maguire voltou a chamar atenção como o Peter Parker da Marvel em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Mas, como destaca o CBR, o melhor papel do astro está no filme Entre Irmãos, atualmente no Globoplay.

O filme em questão é um suspense psicológico dirigido por Jim Sheridan e escrito por David Benioff. Apesar das críticas divididas, a atuação de Tobey Maguire foi bastante elogiada.

Na história, um remake de um filme da Dinamarca, Tobey Maguire é o capitão Sam Cahill. O soldado chega a desaparecer na guerra do Afeganistão, sendo sequestrado e tendo que matar um colega em um jogo brutal dos terroristas.

Ao voltar para os Estados Unidos, o ator de Homem-Aranha interpreta um soldado com estresse pós-traumático. O filme, porém, não é apenas sobre a experiência na guerra, também tocando na família.

Sam cria uma paranoia que a esposa Grace (Natalie Portman) teve um caso com o próprio irmão dele, Tommy (Jake Gyllenhaal), enquanto ele esteve na guerra. O personagem de Tobey Maguire também tem dificuldade de se aproximar das filhas e sofre com a vida do colega que ele foi obrigado a tirar.

O astro de Homem-Aranha da Marvel surpreende ao retratar os sentimentos perturbadores do personagem dele, além de entrar de cabeça na realidade distorcida criada pelos distúrbios mentais.

Apesar de ser amado como o herói, Tobey Maguire teve um enorme desafio em Entre Irmãos.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa segue em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Já Entre Irmãos segue no Globoplay.

