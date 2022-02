Netflix anuncia filme do game BioShock

A Netflix vai tocar em uma famosa franquia dos games. A plataforma de streaming anunciou um filme sobre BioShock, ao lado das empresas Take-Two Interactive e 2K, que são conhecidas pelo título.

Antes, a Universal tentou trazer adaptação de BioShock. A primeira tentativa foi em 2008, com o diretor Gore Verbinski e o roteirista John Logan.

Continua depois da publicidade

O projeto foi cancelado por conta do alto orçamento. Em 2013, uma nova tentativa foi feita com Verbinski na produção e Juan Carlos Fresnadillo na direção – mas, de novo, foi cancelado após falta de acordo com o estúdio.

A Netflix ainda não dá muitos detalhes sobre o filme do game. O anúncio, inclusive, apenas afirma que será “um filme sobre a história da franquia BioShock”.

Confira abaixo o anúncio da Netflix sobre o filme BioShock.

"Todos nós fazemos escolhas na vida, mas no final nossas escolhas nos fazem."



Um filme sobre a história da franquia Bioshock está sendo produzido em parceria com a 2k e a Take-Two interactive. Quem não ficar animado é maluco. pic.twitter.com/cx0XvGtzDT — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 15, 2022

Mais sobre o game BioShock, que vai virar filme na Netflix

Lançado originalmente em 2007, BioShock se transformou em um favorito da crítica e do público, sendo lançado para consoles como Xbox 360 e PlayStation 3. O primeiro título vendeu mais de 39 milhões de cópias pelo mundo.

A trama do game começa nos anos de 1960, quando o personagem Jack, controlado pelos jogadores, cai com um avião no oceano. O protagonista descobre a cidade subaquática de Rupture, criada para ser uma utopia isolada.

A cidade teve a sua queda por causa da molécula ADAM, responsável por dar poderes sobre-humanos. Jack precisa encontrar um jeito de deixar Rupture ao mesmo tempo que combate os vilões interessados nessa substância.

O jogo possui elementos de terror de sobrevivência, o que pode até animar fãs do gênero no cinema.

Apesar do anúncio, como mencionado, a Netflix não deu mais detalhes sobre o projeto. O filme de BioShock não tem previsão de estreia.