Netflix junta astro e diretor de Liga da Justiça e fãs surtam

Como revelado antes, a Netflix vai fazer o novo filme de Zack Snyder, Rebel Moon. Nas redes sociais, os fãs celebraram por uma reunião de Liga da Justiça.

O diretor foi o primeiro comandante de Liga da Justiça, ganhando o próprio corte no HBO Max. Para a ficção científica, Zack Snyder escalou Ray Fisher, o Ciborgue do longa da DC.

Continua depois da publicidade

Após Ray Fisher alegar assédio moral por parte de Joss Whedon, o segundo diretor de Liga da Justiça, e uma investigação parcial por parte dos diretores da Warner Bros, o ator prometeu não retornar mais para DC. Os fãs apoiam o intérprete do Ciborgue.

“Pessoas que têm integridade vão ficar felizes em trabalhar ao lado de uma pessoa de caráter como Ray Fisher. Estou feliz por você, você é um ótimo ator, e seria uma tragédia não ver você trabalhando no futuro”, declarou um fã, como mostra o CinemaBlend.

Outros destacaram que Ray Fisher mostrou potencial em Liga da Justiça e por isso merece mais chances em Hollywood.

“Muito feliz por Ray. Preciso dizer, de tudo que vi do elenco de Liga da Justiça, me faz desejar ser um ator apenas para trabalhar com vocês dois. Vocês parecem se divertir e são as pessoas mais decentes de todas”, elogiou outro.

Mais sobre o novo filme de Zack Snyder na Netflix

A Netflix anunciou o elenco de Rebel Moon, novo trabalho do cineasta Zack Snyder. O projeto é descrito como uma épica ficção científica com elementos de fantasia.

De acordo com o Hollywood Reporter, o elenco de Rebel Moon terá Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doona e Ray Fisher.

Outros papéis coadjuvantes serão interpretados por Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang.

A atriz Jena Malone também teve parceria com Zack Snyder em Sucker Punch – Mundo Surreal e Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Nesse segundo longa, a estrela teve apenas uma rápida participação.

Em Rebel Moon, uma jovem de uma colônia pacífica é enviada para procurar guerreiros em planetas vizinhos em meio à ameaça dos exércitos de um regente tirânico. Outros detalhes sobre o enredo devem ser divulgados em breve.

Rebel Moon é parte de uma nova parceria de Zack Snyder com a Netflix. O cineasta dirigiu Army of the Dead: Invasão em Las Vegas para a gigante do streaming, além de ter produzido Exército de Ladrões: Invasão da Europa.

Ainda não há previsão de lançamento para Rebel Moon, de Zack Snyder, na Netflix.