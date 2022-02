Netflix lança novo filme quente com sadomasoquismo

As produções coreanas estão ganhando cada vez mais destaque na Netflix e, depois do enorme sucesso de Round 6, que se tornou a série mais vista de toda a história da plataforma de streaming, isso não deve parar tão cedo.

Além dos k-dramas, como são chamadas as séries/novelas do país, como All of Us Are Dead e Pousando no Amor, a Netflix também tem investido em vários filmes coreanos de diferentes gêneros, e o mais recente é Amor com Fetiche.

Com direção de Park Hyeonjin, o longa Amor com Fetiche é uma comédia romântica que aborda o sadomasoquismo. Essa peculiaridade eu ao filme o apelido de “50 Tons de Cinza coreano”, mas na verdade as produções são bem diferentes.

Saiba mais sobre Amor com Fetiche, da Netflix, logo após o trailer:

A história de Amor com Fetiche

Jung Jiwoo está cansada de tudo, mas algo parece deixar seus dias mais alegres: seu novo colega de trabalho, Jung Jihoo.

Os dois possuem nomes parecidos e, por isso, suas encomendas são trocadas na portaria do prédio. Ao abrir o pacote que não lhe pertence, Jiwoo dá de cara com uma coleira de couro e descobre que ele gosta de praticar BDSM. Ela fica intrigada e muito curiosa, ainda mais por ele ser bonito. A personalidade de Jiwoo é mandona e Jihoo, que gosta de ser submisso, a convida para ser sua mestre.

Jiwoo não sabe nada sobe relacionamentos “dom e sub”, mas pesquisa tudo sobre BDSM na internet e os dois firmam um contrato de três meses no qual Jihoo será submisso dela. O que ela não esperava é que poderia acabar se apaixonando de verdade por ele.

O elenco de Amor com Fetiche

Se você já acompanha a dramaturgia e a música coreana, com certeza vai reconhecer alguns rostos deste projeto!

Para começar pelo casal principal, a personagem Jung Jiwoo é interpretada pela Seohyun, a integrante mais nova do grupo de k-pop Girls’ Generation. Além do grupo e de sua carreira solo na música, Seohyun também é uma grande atriz, e seu drama Private Life pode ser assistido na Netflix.

Já o galã da trama, Jung Jihoo, é interpretado pelo ator e também cantor coreano Lee Junyoung, ou apenas Jun para os mais chegado. O astro é integrante do boygroup U-KISS, foi vencedor da competição The Unit, com outros artistas de k-pop, e hoje está focando na atuação. O drama Imitation é um de seus sucessos recentes.

O diferencial do filme da Netflix

Há vário filmes sobre BDSM por aí, incluindo até mesmo a grande franquia 50 Tons de Cinza, mas o que diferencia Amor com Fetiche é o fato do filme não ser sobre sexo. Apesar do sexo estar ligado ao BDSM, não é tudo que uma relação entre dominante e submisso tem a oferecer, podendo desenvolver esse fetiche através de vários outros tipos de provocações. Essa visão mais refrescante ao tópico é interessante e aborda o sadomasoquismo sem preconceitos.

No Rotten Tomatoes, os críticos exaltam esse ponto do filme: “É uma visão saudável dos limites e do amor, ao mesmo tempo em que leva tempo para explorar o fetiche em um contexto que não o trata como algo perigoso ou anormal… uma das melhores representações de fetiche que já vi em um filme”.

Amor com Fetiche está disponível na Netflix.