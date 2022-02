Netflix lança trailer de filme pós-apocalíptico com estrela de Prometheus

A Netflix divulgou o trailer de Caranguejo Negro, filme escandinavo estrelado por Noomi Rapace, conhecida por Prometheus.

A prévia mostra uma equipe precisando cruzar o mar congelado a fim de levar um pacote misterioso. Enquanto isso, Caroline Edh (Rapace) quer se reencontrar com sua filha.

O trailer não chega a revelar como o mundo ficou daquele jeito, só é citada uma guerra diversas vezes. Talvez a explicação seja dada no filme em si.

A Netflix também revelou que o filme estreia em 18 de março, portanto a espera não será muito longa.

Confira o trailer de Caranguejo Negro, abaixo.

Noomi Rapace starring in a post-apocalyptic action thriller?!? Sign me up!



Black Crab premieres March 18. pic.twitter.com/L7RmJAlSGC — Netflix (@netflix) February 22, 2022

Mais sobre Caranguejo Negro

“Caranguejo Negro é um thriller de ação escandinavo ambientado em um mundo pós-apocalíptico devastado pela guerra. Durante um inverno longo e rigoroso, seis soldados arriscam as próprias vidas em uma missão secreta cruzando um mar congelado para transportar um misterioso pacote que pode finalmente acabar com a guerra. Mas ao entrarem no território hostil do inimigo, eles não fazem ideia de quais perigos os esperam lá ou se há alguém em quem realmente possam confiar”, começa a sinopse oficial.

“Essa missão acaba tendo outro sentido para Caroline Edh, uma ex-patinadora de velocidade. Estrelado por Noomi Rapace e dirigido por Adam Berg, Caranguejo Negro acompanha seis soldados em uma missão desesperada para pôr um fim à guerra que destruiu suas vidas”, continua a sinopse.

O elenco conta com Noomi Rapace, Jakob Oftebro, Erik Enge, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Aliette Opheim e David Dencik.

A direção é de Adam Berg, que estreia como diretor de longa-metragem com essa produção. O roteiro é assinado por Pelle Rådström.

