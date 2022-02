Netflix revela elenco do novo filme de Zack Snyder

A Netflix anunciou o elenco de Rebel Moon, novo trabalho do cineasta Zack Snyder. O projeto é descrito como uma épica ficção científica com elementos de fantasia.

De acordo com o Hollywood Reporter, o elenco de Rebel Moon terá Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doona e Ray Fisher.

Outros papéis coadjuvantes serão interpretados por Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang.

Desses atores, Ray Fisher trabalhou com Zack Snyder em Liga da Justiça. Ele interpretou o personagem Ciborgue.

A atriz Jena Malone também teve parceria com Zack Snyder em Sucker Punch – Mundo Surreal e Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Nesse segundo longa, a estrela teve apenas uma rápida participação.

Novo projeto de Zack Snyder

Em Rebel Moon, uma jovem de uma colônia pacífica é enviada para procurar guerreiros em planetas vizinhos em meio à ameaça dos exércitos de um regente tirânico. Outros detalhes sobre o enredo devem ser divulgados em breve.

Rebel Moon é parte de uma nova parceria de Zack Snyder com a Netflix. O cineasta dirigiu Army of the Dead: Invasão em Las Vegas para a gigante do streaming, além de ter produzido Exército de Ladrões: Invasão da Europa.

Ainda não há previsão de lançamento para Rebel Moon, de Zack Snyder, na Netflix.