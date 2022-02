Netflix tem filme de suspense baseado em terrível caso real

Se você curte filmes de suspense baseados em histórias reais, a Netflix conta com ótimas opções. Uma delas é o arrepiante Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey, que está fazendo muito sucesso com sua trama chocante e suas impressionantes reviravoltas. O filme não é para os fracos de coração, principalmente por adaptar um terrível caso da vida real.

Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey – também encontrado sob o título original de Believe Me: The Abduction of Lisa McVey – é um suspense dramático canadense, dirigido por Jim Donovan.

O longa foi lançado em 2018, e embora não tenha contado com exibições nos cinemas, foi distribuído pela famosa emissora Lifetime, especializada em filmes baseados em casos reais.

Sucesso pela abordagem sensível de uma história extremamente triste, o longa ganhou o prêmio de Melhor Filme para TV no CSA, um dos eventos mais importantes da televisão canadense. A trama também foi muito elogiada pela performance do elenco e por sua fotografia.

Conheça Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey na Netflix

“Depois de ser sequestrada e conseguir fugir, uma adolescente precisa convencer a família e as autoridades a acreditarem na história dela”, afirma a sinopse oficial do filme na Netflix.

Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey acompanha a história real da personagem-título, que foi sequestrada e estuprada pelo serial killer Bobby Joe Long em 1984.

Na época com 17 anos, Lisa McVey ficou 26 horas refém do sequestrador, responsável pelo assassinato brutal de 10 mulheres em um período de apenas 8 meses.

A história do longa começa na cidade americana de Tampa, na Flórida, em 1984. Mesmo antes do sequestro, Lisa já levava uma vida difícil.

Morando com a avó, que a incentivava a se prostituir, e com a mãe, uma alcoólatra inveterada, Lisa McVey passava as noites trabalhando em uma loja de donuts.

Em uma dessas noites, enquanto voltava para a casa de bicicleta, Lisa é sequestrada pelo assassino em série Bobby Joe Long, que a mantém como refém durante um interminável fim de semana, estuprando-a repetidamente.

Com muita inteligência e uma mentira bem-pensada sobre um pai doente, Lisa eventualmente é solta pelo sequestrador.

Mas o pesadelo de Lisa não termina por aí: ao voltar para casa, ninguém acredita no seu relato, nem mesmo os policiais.

A única exceção é o detetive Larry Pinkerton, que vê verdade no depoimento de Lisa, e decide seguir as pistas da jovem para capturar o assassino.

Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey é protagonizado por Katie Douglas (Ginny & Georgia) como a protagonista titular.

Rossif Sutherland, de The Expanse e Possessor, é Bobby Joe Long, o serial killer que sequestra Lisa.

O elenco principal do longa é completado por David James Elliott (Heels, O Método Kominsky) como o Detetive Larry Pinkerton.

Emocionante e assustador, Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey tem tudo para deixar os assinantes da Netflix com o coração nas mãos.

Acredite em Mim: O Rapto de Lisa McVey está disponível no catálogo da Netflix.