Netflix tem filme de terror candidato a ser o novo Crepúsculo

Se você gosta de Crepúsculo, mas prefere narrativas um pouquinho mais sangrentas que o clássico romance adolescente, vai adorar Não Me Mate!

Não Me Mate é o mais novo filme italiano a pousar na Netflix. O projeto conta com direção de Andrea De Sica e estreou no dia 21 de fevereiro de 2022 no catálogo da plataforma de streaming.

O longa, inspirado no livro homônimo de Chiara Palazzolo, mistura o romance e o sobrenatural em uma narrativa tão pesada que recebeu classificação 18 aqui no Brasil. Ficou curioso? Saiba mais sobre o filme que está dando o que falar na Netflix:

A história de Não Me Mate

O filme conta a história de um casal jovem e inconsequente, que gosta de testar os limites da vida. Mirta e Robin escaparam de um acidente de carro terrível, mas morreram juntos de overdose de drogas. Mas Mirta acorda como se nada tivesse acontecido, exceto que agora ela precisa do sangue de outros humanos para sobreviver.

Quem está no elenco de Não Me Mate?

Alice Pagani já é um rosto conhecido da Netflix: após estrelar as três temporadas de Baby, outro sucesso espanhol, a atriz dá vida agora a Mirta do filme Não Me Mate.

Já o seu namorado, Robin, é interpretado por Rocco Fasano, que vimos em SKAM Itália, adaptação da série norueguesa de sucesso.

Não Me Mate é o novo Crepúsculo?

O filme é uma espécie de Crepúsculo mais pesado, com várias cenas de sexo e uso de drogas, definitivamente não recomendado para públicos mais jovens, como a franquia de Stephanie Meyer.

No entanto, este longa disponível na Netflix também tem potencial para se tornar uma franquia, visto que o livro em que Não Me Mate se baseia é, na verdade, uma trilogia.

O público gostou de Não Me Mate?

Embora o filme possa ter sido feito com a possibilidade já em mente de ser uma trilogia também nos cinemas/streaming, as baixas avaliações do público e da crítica podem ser um problema, visto que Não Me Mate parece não estar agradando aos espectadores.

No IMDb, uma espectadora comenta: “Os últimos 20 minutos teriam sido um começo incrível de um filme de zumbis decente, mas infelizmente tudo que antes disso foi medíocre. Além disso, era Robert Pattinson demais para o meu gosto.”

Não Me Mate está disponível na Netflix.