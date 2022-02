Norman Reedus, de The Walking Dead, está torcendo para ser herói na Marvel

Norman Reedus admitiu novamente que quer ser o Motoqueiro Fantasma no MCU, o universo da Marvel. O astro de The Walking Dead afirmou estar com os “dedos cruzados” para ter o papel.

Para os fãs, o ator de Daryl é considerado perfeito para ser o herói. Além da experiência na ação por causa da série de zumbis, Norman Reedus é apaixonado por motos.

Ao ComicBook, o astro se mostrou otimista com o projeto. Além disso, Norman Reedus admitiu que conversas sobre a entrada na Marvel existem há anos.

“Dedos cruzados. Eu ainda não sei. Tiveram muitas conversas ao longo dos últimos anos. Eu não tenho uma resposta para você agora”, declarou o astro.

The Walking Dead tem data para voltar no Brasil

The Walking Dead já tem data para retornar. O Star+ confirmou que a série de zumbis continua a partir de 20 de fevereiro.

O lançamento será exclusivo na plataforma de streaming e a data corresponde ao lançamento nos EUA. Com isso, os fãs podem ficar despreocupados com spoilers em razão da exibição prematura em outros países.

Vale lembrar que essa é a parte 2 da 11ª e última temporada, que terá, ao todo, três partes. A primeira já está disponível no streaming.

Ao longo das últimas semanas, mais detalhes vêm sendo divulgados sobre a série, como a vilã Pamela Milton e mais.

Veja o tuite do Star+ Brasil confirmando a data de lançamento de The Walking Dead, abaixo.

No Brasil, The Walking Dead está disponível na Netflix e no Star+.

O final está próximo ☠️#TWD, a temporada final continua a partir de 20 de fevereiro. Só no #StarPlusBR. pic.twitter.com/PmtUwVO2af — Star+ Brasil (@StarPlusBR) January 27, 2022