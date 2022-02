Novo filme da Netflix com astros da Marvel empolga críticos

Considerado um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022, The Adam Project tem recebido reações positivas da crítica especializada. O longa de ação e ficção científica reúne astros da Marvel como Ryan Reynolds, Zoe Saldana e Mark Ruffalo em uma trama eletrizante, repleta de tensão e reviravoltas.

Dirigido por Shawn Levy, de Stranger Things e Free Guy: Assumindo o Controle, o filme conta também com Jennifer Garner e Catherine Keener no elenco.

“Um homem volta no tempo para ajudar sua versão mais jovem a confrontar o pai falecido e salvar o futuro”, afirma a sinopse de The Adam Project na Netflix.

Listamos abaixo as primeiras reações da crítica especializada à trama de The Adam Project – que estreia em março na Netflix – veja.

O que os críticos estão achando de The Adam Project?

The Adam Project reúne Ryan Reynolds e Shawn Levy, após a bem sucedida parceria em Free Guy: Assumindo o Controle.

No longa, o Deadpool da Marvel interpreta um piloto que viaja ao passado e se junta à sua versão mais jovem para salvar o futuro – e resolver sua conturbada relação com o pai.

Em processo de divulgação do longa, a Netflix deixou parte da imprensa conferir a trama em primeira mão. E de acordo com os comentários, o filme tem tudo para gerar grande audiência para a plataforma.

“The Adam Project é ótimo! É um verdadeiro blockbuster, mas conta também com um belo drama familiar e ótimos diálogos. A parceria de Levy e Reynolds continua a todo vapor. E Walker Scobell tem muito potencial”, comentou o jornalista Mike Reyes.

O ator mirim Walker Scobell interpreta a versão mais jovem do protagonista Adam.

“O filme é uma divertida e excêntrica obra de ficção científica, que fica ainda melhor com o sarcasmo de Ryan Reynolds. Walker Scobell é uma tremenda escolha para a versão mais jovem do personagem. É uma espécie de De Volta Para o Futuro misturado com a trilogia original de Star Wars”, comenta o jornalista Sean O’Connell.

Segundo Joey Magidson, do site Awards Radar, o filme também tem tudo para atingir em cheio a nostalgia dos anos 80.

“The Adam Project é uma emocionante homenagem às aventuras de ficção científica dos anos 80, mas com um surpreendente teor emocional. Eu não esperava chorar com esse filme! Ryan Reynolds e Mark Ruffalo estão ótimos, e Shawn Levy deixaria Steven Spielberg orgulhoso”, avaliou o especialista.

O consenso da crítica é que The Adam Project é um filme excelente, e que os espectadores devem correr para vê-lo quando estrear na Netflix.

“The Adam Project mistura aventura, ficção científica, comédia e drama em uma única história. Walker Scobell é a escolha perfeita para um jovem Ryan Reynolds, em uma trama para rir e chorar”, comentou Ashley Saunders.

The Adam Project estreia na Netflix em 11 de março de 2022. Veja abaixo o primeiro teaser.